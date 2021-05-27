Eski devlet başkanının mezardan çıkarılmasına karar verildi

Geleneksel bir şef, Robert Mugabe'nin naaşının topraktan çıkarılıp Zimbabve'nin başkentindeki bir ulusal kahraman anıtına yeniden gömülmesi gerektiğini söyledi.

Kasım 2017'de Emmerson Mnangagwa'yı iktidara getiren bir darbeyle devrilen Mugabe, son istirahatgahı konusunda Mnangagwa hükümetiyle haftalarca süren tartışmaların ardından 2019'da köyü Kutama'ya gömülmüştü.

Fakat şimdi Zvimba bölgesindeki geleneksel bir şef, Mugabe'nin kabilesindeki bir üyeden cenazenin defnedilme şekli hakkında şikayet aldığını söyledi.

Şef Zvimba, pazartesi günü merhum liderin eşi Grace Mugabe'nin kocasını evinin avlusuna gömerek yerel geleneği bozmaktan suçlu bulunduğu bir karar yayımladı.

Duruşmaya katılmayan eski First Lady'ye 5 inek ve bir keçi cezası verildi.

Kararın yerel Şona dilindeki bir nüshasında, "Yasalar uyarınca merhum Robert Mugabe'nin naaşını Kutama'dan çıkarıp Harare'deki Ulusal Kahramanlar Bölgesi'ne yeniden gömebilecek kişilere yetki veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Merhum Zimbabve liderinin yeğeni ve ailesinin sözcüsü Leo Mugabe, Zvimba'nın kararını derhal reddetti.

Leo Mugabe, Reuters'a verdiği demeçte "Kutama üzerinde yargı yetkisi yok. Ve bu kararı doğru şef vermiş olsa bile temyiz için mahkemeye başvururduk" dedi.

Zimbabve'deki şeflerin yerel tebaaları üzerinde yargı yetkisi var fakat ailelere naaşları yeniden gömülmek üzere topraktan çıkarma talimatı vermeleri nadir görülen bir durum.

Şefin emri muhtemelen Mugabe'nin nihai istirahatgahına dair tartışmaları yeniden alevlendirecek.

Mnangagwa, Mugabe'nin başkent Harare'deki kurtuluş savaşı kahramanları anıtına gömülmesinde ısrar etmişti. Fakat aile, Mugabe'nin ölümünden önce yakın aile üyelerine onu iktidardan eden bazı kişilerin bazı vücut parçalarını kullanarak geleneksel bir ritüel gerçekleştirmesinden korktuğunu ifade ettiğini söyleyerek bunu reddetmişti.

Kaynak: Independent Türkçe