Eski isyancılar ülkelerine döndü

Etiyopya’da hükümetle isyancı gruplar arasındaki barış anlaşmasının bir parçası olarak kararlaştırılan eski isyancıların geri dönüşü sürüyor. Ülkede bir dönem faaliyet gösteren Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (ONLF) bağlı eski isyancılar Eritre’den ülkeleri Etiyopya’ya geri döndüler.

Havaalanında gösterilerle karşılanan grup yoğun ilgi gördü.

FEDERAL HÜKÜMET İLE ONLF ARASINDAK BARIŞ SÜRECİ

ONLF, Kasım ayı ortalarında Asmara'da bulunan Etiyopya federal hükümetiyle bir barış anlaşması imzalamıştı.

ONLF, "İki taraf Somalili Bölge Devletinden halkın siyasi hakları konusunda tarihsel bir anlaşmaya varmış ve gerçek anlamda ONLF ile Etiyopya hükümeti arasındaki çatışmanın temel nedenlerini masaya yatırmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

İki taraf arasındaki ilk tur müzakereler bu yıl Eylül ayında gerçekleşmişti. Aylar önce Etiyopya parlamentosu onları ateşkes kararından sonra örgütü terör listesinden çıkarmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

