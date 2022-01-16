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Eski Mali Cumhurbaşkanı Keita 76 yaşında hayatını kaybetti

Mali'de mevcut askeri cunta tarafından devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başkent Bamako’da yaşamını yitirdi.

Afrika 16.01.2022, 16:21
Eski Mali Cumhurbaşkanı Keita 76 yaşında hayatını kaybetti

Ailesi, devrik lider Keita'nın yerel saatle 09.00'da Bamako’daki konutunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

76 yaşındaki Keita’nın ölüm nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020 darbesiyle istifa ettirilmişti.

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#mali #İbrahim Boubacar Keita
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