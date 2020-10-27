Eski sömürgede Fransa'ya ve Macron'a öfke dinmiyor

Senegal'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına destek, Fransa'ya ise tepki büyüyor.

PASTEF partisinin lideri ve 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan en genç aday olan Ousmane Sonko, yayımladığı yazılı açıklamada, Fransa'yı, terörle mücadele bahanesiyle İslam'a saldırıları kurumsallaştırmakla suçladı.

"Bugün kibirli Fransa, düşmanca söylemlerinden bıkmış Müslüman alemiyle karşı karşıya." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, İslam'a karşı savaşın baştan kaybedildiği belirtildi.

Öte yandan JAMRA isimli sivil toplum örgütü tarafından yayımlanan basın açıklamasında, Daral Khourane isimli sivil toplum örgütüyle, Fransa'nın Dakar Büyükelçisi Philippe Laillot'a protesto mektubu sunacakları belirtildi.

Açıklamada, 29 Ekim'de idrak edilecek Mevlid Kandili için düzenlenecek programlarda ve Cuma namazı hutbelerinde de bu konunun gündeme getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Dün de Emperyalizm Karşıtı ve Panafrikanist Devrim için Cephe (FRAPP-FRANCE DEGAGE) hareketi, Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunmuştu.

Macron, Müslümanlar'ı hedef göstermişti

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanlar'ı ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları İslam dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA