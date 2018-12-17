Etiyopya askerlerini sınırdan çekmeye başladı

Etiyopya ve Eritre’nin Temmuz ayında imzaladığı barış anlaşması uyarınca Etiyopya, Eritre sınırındaki askerlerini geri çekmeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır süren sınır anlaşmazlığı nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

İki ülke 1998 ve 2000 yılları arasında birbirleriyle savaştı. İki yıl sonra imzalanan barış anlaşmasına rağmen, aralarındaki ilişki günümüze kadar gergin bir şekilde devam etti.

Çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen aileler bir süre sonra ülkelerine geri döndüler ve tartışmalı Eritre’ye bağlı Badme kasabasında evlerini yeniden inşa ettiler.

Ancak uzmanlar, barış anlaşmasına rağmen, Afrika'nın yalıtılmış ülkelerinden olan Eritre'de çok az şeyin değiştiğini söylüyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

