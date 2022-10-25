Etiyopya barış müzakereleri Güney Afrika'da başladı

Etiyopya hükümeti ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki barış müzakereleri Güney Afrika'da başladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün başlayan müzakerelerin 30 Ekim'e kadar süreceğini söyledi.

Güney Afrika'nın kıtadaki silahların susması için barış çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Magwenya, toplantıya eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın başkanlık ettiğini dile getirdi.

Magwenya, müzakerelerin yıkıcı çatışmaya kalıcı çözüm bulma amacı taşıdığını kaydetti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Bir dönem ülke siyasetinde etkin rol oynayan TPLF, mevcut Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de iş başına gelmesi sonrası koalisyondan ayrılmış ve yeni kurulan iktidar partisine katılmayı reddetmişti. Ülkede nüfusun çoğunluğu oluşturan Amhara ve Oromo etnik gruplarının yıllarca ayrımcılıkla suçladıkları TPLF'ye yönelik öfkesi çatışmaların tetiklenmesine yol açmıştı.

TPLF, daha önce barış için Tigray eyaletinde otoritesinin tanınması, bölgeye yönelik ablukasının kalkması ve Eritre askerlerinin ülkeden çekilmesi gibi şartlar ortaya koymuştu.