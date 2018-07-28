Etiyopya Başbakanı ABD'de muhalif liderlerle görüştü

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Etiyopya'nın yeni Başbakanı Abiy Ahmed, ABD ziyareti kapsamında bu ülkede bulunan Etiyopyalı muhalif liderlerle bir araya gelerek siyasete katılmaları çağrısında bulundu.

Etiyopya liderinin, ABD ziyareti kapsamında ilk durağı, bu yıl 18'incisi düzenlenen ve her yıl binlerce Etiyopyalı Müslüman'ı bir araya getiren Bedir Kongre'si oldu.

Kongre'ye hitap eden Ahmed, "Etnik ve dini ayrışmalardan hiçbir fayda görmedik" diyerek etnik ve dini çeşitliğe sahip Etiyopya diasporasına ülkeleri için bir araya gelmeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Ahmed, "Ülkenize güvenirseniz çok kısa bir zamanda tarih yazacağımız konusunda tereddüdünüz olmasın." diye konuştu.

İslam'ın barış ve rahmet dini olduğuna vurgu yapan Ahmed, Etiyopya'nın İslam'la bağının ilk müezzin Bilal-i Habeşi'ye kadar gittiğini anımsattı.

Etiyopyalı Müslümanların ülkedeki reformlara katkı sağlamalarını isteyen Ahmed, "Sevgi, merhamet ve uzlaşma idealleri müreffeh, demokratik ve barış içinde bir Etiyopya'nın temellerini oluşturur." ifadesini kullandı.

Muhalefet liderleriyle görüştü

Bedir Kongresi'nin ardından ABD'de bulunan muhalif parti liderleri ile bir araya gelen Ahmed, burada birbiriyle muhalif partilerin siyasete katılması gerektiğini söyledi.

Muhalifler ise yeni başbakana yönelik takdirlerini iletti. Ahmed de diasporadaki muhalefet liderlerine Etiyopya'nın geleceği konusunda tavsiyelerini dinlemek üzere bu toplantıya katıldığını bildirdi.

Bir soru üzerine ülkede geçiş hükümeti kurulması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını aktaran Başbakan Ahmed, genel seçimlere iki yıl kaldığını ve partisinin seçimlere hazırlanmaya başladığını belirtti.

Toplantıda, yakın zamana kadar Etiyopya parlamentosu tarafından terörist olarak tanınan ancak son zamanlarda silahlı mücadeleyi bıraktığını duyuran "Vatansever Ginbot 7" hareketinin lideri Berhan Nega'nın da bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Salonda Etiyopya Halk Devrim Partisi (EHAPA) kurucularından biri olduğunu belirten bir kişi, 46 yıllık mücadelelerinde dile getirdikleri adalet, özgürlük ve eşitlikle ilgili sorunların bugün bir başbakan tarafından gündeme getirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Şimdi Başbakanım diyebileceğim birini buldum." dedi.

Etiyopya'da Hailemariam Desalegn'in istifa etmesi sonrası boşalan başbakanlık görevini nisan ayında Abiy Ahmed devralmıştı.

Ahmed'in ülkedeki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesinin (EPRDF) başına geçmesi ile son 27 yıllık EPRDF yönetiminde ilk kez Oromolu bir isim başbakan olmuş oldu.

Ahmed, ABD ziyareti kapsamında Washington'un yanı sıra Los Angeles kenti ve Minnesota eyaletindeki Etiyopyalılarla bir araya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 00:54