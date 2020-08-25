Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan'da

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan’ın başkenti Hartum’da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk (sağda) tarafından Uluslararası Hartum havalimanında karşılandı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan’ın başkenti Hartum’da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk (sağda) tarafından Uluslararası Hartum havalimanında karşılandı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan’ın başkenti Hartum’da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk (sağda) tarafından Uluslararası Hartum havalimanında karşılandı.