Etiyopya Bayraktar TB2'lerle vuruyor

Etiyopya'nın, Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (THKC) güçlerinin varlık gösterdiği noktaları vurduğu belirtiliyor.

Son olarak Etiyopya'ya ait bir TB2 İHA'nın faaliyetlerini içerdiği belirtilen görüntülerde, Tigray bölgesinde yer alan Mekelle'de THKC güçlerine ait olduğu belirtilen bir noktayı hedef alındığı görülüyor.

Söz konusu video, Etiyopya'nın Tigray güçlerine karşı sahada kullandığı TB2'lerin basına sızdırılmış ilk görüntüsü niteliğini taşıyor.

Addis Abiba yönetiminin 2021 yılının sonu itibarıyla Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını teslim almaya başladığı bildirilmişti.

Africa Intelligence'ın aktardığına göre Abiy Ahmed yönetimi, Ağustos 2021 tarihinde Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamında Bayraktar TB2'leri teslim alma sürecini başlatmıştı.

Etiyopya ağustos ayında düzenlenen bir ordu mezuniyet töreninde Türk yapımı Bayraktar TB2'ler sergilenmişti.

Kaynak: Mepa News