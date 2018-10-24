Etiyopya Cumhurbaşkanı ayrılıyor

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamada, yasamanın iki kanadı olan Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisinin yarın ortak oturumla özel bir toplantı yapacağı ifade edildi. Açıklamada, toplantıda Mulatu Teshome'nin istifasını sunmasının ve akabinde yeni cumhurbaşkanın seçilmesinin beklendiği belirtildi.

Etiyopya'da sembolik role sahip cumhurbaşkanları her altı yılda bir Federal Meclis ve Halkların Temsilcileri Meclisi tarafından belirleniyor.

Teshome, Ekim 2013'te, Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdürürken oy birliğiyle Etiyopya Cumhurbaşkanı seçilmişti ve görev süresinin dolmasına bir yıl kalmıştı.

Teshome, ülkedeki hukuksuzluktan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu.

Etiyopya Cumhurbaşkanı, ülkede yeni kurulan hükümetin başlattığı reform hamlelerine rağmen ülkede hala hukuksuzluğun yaşandığını ve hükümetin artık bu duruma hoşgörülü yaklaşamayacağını duyurmuştu.

Teshome, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi ve Federal Meclis üyelerinin bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm olumlu gelişmelere rağmen yaşanan tüm etnik çatışmalara ve çete saldırılarına hukuk tanımazlığın neden olduğunu söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net