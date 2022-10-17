Etiyopya'da ateşkese doğru

TPLF'den yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'daki çatışmaların durdurulması için AfB'nin yaptığı çağrıların olumlu karşılandığı belirtildi.

Savaşın insani krize neden olduğuna işaret edilen açıklamada, insani yardımın yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan açıklamada Birleşmiş Milletlerden (BM), Eritre ordusunun Etiyopya topraklarından çekilmesi için baskı yapılması istendi.

AfB, BM, ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Avustralya ve Hollanda, Etiyopya'da hükümet güçleri ile TPLF arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini daha önce kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.