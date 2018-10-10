Etiyopya'da "darbe" sanılan zam eylemi

Etiyopya'da yüzlerce asker, "maaşlarına zam istemek" için Başbakanlık ofisine yürüdü.

Başkent Addis Ababa'da öğle saatlerinde bazı yolların trafiğe kapatılması ve internet hatlarının kesilmesi nedeniyle darbe girişimi iddialarına yol açan eylem, askerlerin Başbakan Abiy Ahmed ile görüşmesiyle son buldu. Görüşmenin ayrıntıları açıklanmadı.

Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen'in ofisinden yapılan açıklamada, askerlerin kendi yükümlülükleri ve sorumluluklarıyla ilgili bazı sorular yönelttiği ve bunlara cevap verildiği bildirildi.

Ülkede farklı alanlardaki reformların savunma alanında yapılacağı belirtilen açıklamada, askerlerin ülkede devam eden reform sürecine destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Devlet televizyonunda ise askerlerin maaşların artırılması talebinde bulunduğu ve bunun karşılanması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net