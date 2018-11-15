Etiyopya'da eski istihbarat şefi tutuklandı

Etiyopya'nın eski istihbarat şefi şefi tutuklandı. Başsavcı Berhanu Tsegaye, Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, "NISS eski milletvekili ve Federal Polis Komisyonu Komiseri General Yared Zerihun polis tarafından tutuklandı." dedi.

Tutuklanma gerekçesinin ayrıntıları açıklanmamakla birlikte tutuklamanın güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklarını hedef alan son soruşturması kapsamında olduğu düşünülüyor.

12 Kasım Pazartesi günü, Yared Zerihun’ın karısı da tutuklanmıştı.

Etiyopya ordusunda ve eski METEC'in eski genel müdürü olan Kinfe Dagnew, Sudan ve Eritre sınırına yakın bir şekilde gözaltına alındı.

Kinfe ve Yared'in tutuklanması, Başbakan Abiy Ahmed'in Nisan ayında iktidara gelmesi ve ekonomik hizmetlerin kötüye kullanılması, yolsuzluk ve hak ihlalleri olarak adlandırdığı şeylerle başa çıkma sözü vermesinden bu yana en yüksek profilli tutuklanma oldu.

Ağustos ayında Etiyopya, projeyi tamamlamadaki sayısız gecikme nedeniyle Nil Nehri üzerindeki 4 milyar dolarlık Grand Renaissance Barajı projesinden METEC'i çıkardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net