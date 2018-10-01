Etiyopya'da etnik çatışmalar yaşanıyor

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yaşanan etnik çatışmalar nedeniyle son bir haftada en az 20 kişi öldü, 60 bin kişi de yerinden oldu.

Oromiya Eyaleti Sözcüsü Negeri Lencho yaptığı açıklamada, Oromo halkı ve bölgedeki farklı etnik gruplar arasındaki çatışmaların yeniden alevlendiğini belirtti.

Benishangul-Gumuz eyaleti ile Oromiya eyaleti sınırındaki Kamashi bölgesindeki çatışmaların son bir haftada en az 20 kişinin ölümüne, 60 bin kişinin de yerinden olmasına yol açtığını kaydeden Lencho, "Hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha fazla olabilir çünkü çatışmaların bazıları kırsal alanların çok uzağında meydana geldi." dedi.

Olayların iki Benishangul-Gumuz eyaleti yetkilisinin öldürülmesiyle başladığı aktarılırken, silahlı kişilerin bölgede dolaşarak halkı öldürüp, ev ve iş yerlerine zarar verdiği ifade ediliyor.

Oromo ve bölgedeki farkı etnik gruplar arasındaki etnik çatışmalar Mayıs ayından bu yana devam ediyor.

Kaynak: AA