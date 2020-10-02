Etiyopya'da festivale saldırı planı bozuldu

Etiyopya, Oromo etnik grubuna mensup halkın her yıl kutladığı Irreecha Festivali'nde terör saldırısı yapmayı planlayan bir grubun yakalandığını duyurdu.

Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) yaptığı açıklamada, Irreecha Festivali'ni kana bulamak isteyen ve ülkede şiddet olaylarını tetiklemeyi amaçlayan bir grubun, taşıdıkları silah ve mühimmatla birlikte yakalandığını bildirdi. NISS yakalanan grubun kaç kişi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrinden Bati kasabasına taşınan 10 tüfek ve 280 mermi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, saldırıyı Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) ve Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin planladığı ifade edildi.

Açıklamada, OLF üyesi Endris Eyasu Mohammed ve Tigray eyaleti güvenlik şefi Tekiu Mitku'nun doğrudan suçlanması dikkati çekti.

- 500 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Oromiya eyalet hükümeti kutlamalarda kargaşa çıkarmayı planlayan 500 kişinin de gözaltına aldığını duyurdu.

Tigray eyaletini yöneten ve hükümetin erteleme kararına uymayarak yerel seçime giden TPLF'in doğrudan terörle suçlanmasının ülkedeki gerilimi artıracağı tahmin ediliyor.

Başkent Addis Ababa'ya 50 kilometre mesafedeki Bishoftu şehrinde düzenlenen ve "Irreecha" olarak adlandırılan şükran günü etkinliklerine her yıl milyonlarca Etiyopyalı katılıyor.

2016 yılındaki festivalde hükümet karşıtı slogan atan kalabalığa polisin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş açarak karşılık vermesi izdihama yol açmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromoların düzenlediği festival aynı zamanda her yıl muhalif gösteriler için de zemin teşkil ediyor.

Kaynak: AA