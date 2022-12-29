Etiyopya'da hükümet güçleri, Tigray'ın başkenti Mekele'ye girdi

Etiyopya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya Federal Polisi, anayasal yetki gereğince federal mülkleri korumak için Mekele'ye girdi." ifadesi kullanıldı.

Ulusal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında on binlerce kişinin ölümüne yol açan iç savaş, yaklaşık iki yıl sonra, geçen ay yapılan barış anlaşmasıyla son buldu.

Telefon, internet ve bankacılık gibi hizmetlerin yeniden verildiği bölgede, hayat normale dönmeye başladı.

Addis Ababa hükümeti ve yerel Tigray hükümeti, barış anlaşmasına sadık kalacaklarına ilişkin mesajlarını yineledi.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.