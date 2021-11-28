Etiyopya'da iki eyaletteki çatışmalar 1,76 milyon kişiyi evsiz bıraktı

Yerel basındaki habere göre, Devlet Bakanı Selamawit Kassa, ülkedeki insani krizle ilgili yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Kassa, TPLF'nin saldırıları nedeniyle Amhara ve Afar bölgelerinde 1,76 milyon kişinin evini terk ettiğini açıkladı.

Göç edenlere insani yardımların devam ettiği bilgisini paylaşan Kassa, göç edenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, Etiyopya'daki çatışmalardan ötürü gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısı 9,4 milyona çıktı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu, başkente 200 kilometre kadar yaklaşan isyancılara karşı havadan ve karadan saldırı başlatmıştı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.