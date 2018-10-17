Etiyopya'da ilk kez bir kadın savunma bakanı oldu

Etiyopya'da yeni kabine yemin ederek göreve başladı. 20 üyeli kabinenin yarısı, yeni düzenlemeye göre kadınlardan oluştu.

Mecliste Barış bakanlığı kuruldu ve Savunma bakanlığı, ilk kez bir kadına emanet edildi.

Eski Kültür Bakanı Dr. Aişe Muhammed Musa, ülkenin ilk kadın savunma bakanı oldu.

Bakan olarak sunulan kişiler, mecliste oy çokluğuyla kabul edilirken, kabinenin yarısını kadınlar oluşturdu. Son olarak nisan ayında değiştirilen kabinede bazı bakanlıklar değiştirilmezken, bazı bakanlar arasında da görev değişiklikleri yapıldığı görüldü.

Ülkede 28 olan bakanlık sayısı 20’ye düşürülürken, siyasi ve etnik gerilimlere son vermesi için “Barış Bakanlığı” adında yeni bir bakanlık kuruldu. Daha önce Solomon Adaları ve Nepal'de de kurulduğu bilinen "Barış Bakanlığı" görevine eski Meclis Başkanı Muferiat Kamil getirildi. Kabinenin yarısının kadınlardan oluşmasının yanı sıra, Eski Kültür Bakanı Dr. Aişe Muhammed Musa’nın savunma bakanı konumuna getirilmesiyle Etiyopya’da ilk defa Savunma Bakanlığı bir kadına teslim edildi.

Kaynak: Ajanslar