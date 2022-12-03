Etiyopya'da isyancılar anlaşma sonrası geri çekiliyor

Ülke basınındaki habere göre, TPLF, Kenya'daki barış görüşmelerinde varılan anlaşma sonucunda bazı bölgelerden çekildiğini duyurdu.

İsyancıların geri çekildiği bölgeler arasında Maykenetal, Zalambessa, Nebelet, Chercher, Kukufto, Hgumbirda, Beri Teklay ve Abergele bulunuyor.

TPLF'nin 17 Kasım için planlanan silah bırakma adımı bugüne ertelenmişti.

Addis Ababa hükümeti ile isyancı TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında, dün çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.