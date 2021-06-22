Etiyopya'da sandıklar kapandı

Etiyopya'da 6. kez genel seçimler için ülke genelinde 15 saat süren oy kullanma işlemi sona erdi.

Ulusal Seçim Komisyonu, yerel saatle 06.00'da başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken 21.00'a kadar uzatılan oy kullanma işleminin sona erdiğini duyurdu.

Komisyon, seçimlerin büyük ölçüde başarılı şekilde düzenlendiğini ancak Oromia eyaletine bağlı Ambo kasabasında bir oy kullanma noktasında tehditler nedeniyle sandığı kapattıklarını kaydetti. Komisyon, bu olayla ilgili bir karar vereceğini açıkladı.

Komisyon İletişim Direktörü Solyana Shimeles, yaptığı açıklamada, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına hemen başlanacağını ve sonuçların her oy kullanma noktasının kapısına asılacağını belirtti.

Etiyopya'da 6'ncı kez meclis ve bölgesel konsey üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

47 siyasi parti ve yaklaşık 2 bini kadın olmak üzere 9 bin 300 adayın yarıştığı seçimlerde, ülke tarihinde en fazla aday sayısına ulaşıldı.

En son 2015't seçimlerin yapıldığı ülkede, Oromiya eyaletinin önde gelen muhalif partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot ediyor.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.