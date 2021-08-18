Etiyopya'da sel: 7 kişi öldü

Addis Ababa Yangın, Acil Önleme ve Kurtarma Komisyonundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi.

Sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bazı evlerin yıkıldığı selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AA