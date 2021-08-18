Etiyopya'da sel: 7 kişi öldü
Başkent Addis Ababa'da meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Afrika 18.08.2021, 09:59
Addis Ababa Yangın, Acil Önleme ve Kurtarma Komisyonundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi.
Sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bazı evlerin yıkıldığı selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
AA
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