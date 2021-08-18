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Etiyopya'da sel: 7 kişi öldü

Başkent Addis Ababa'da meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afrika 18.08.2021, 09:59
Etiyopya'da sel: 7 kişi öldü

Addis Ababa Yangın, Acil Önleme ve Kurtarma Komisyonundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışların sele neden olduğu kaydedildi.

Sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bazı evlerin yıkıldığı selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AA

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#Etiyopya #sel
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