Etiyopya'da 'Teşekkür ederiz Erdoğan' sloganları

Etiyopya'da binlerce kişi, ülkenin savunma güçlerine destek amacıyla ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı protesto gerçekleştirdi.

Oromia bölgesinden ve ülkenin başka yerlerinden gelen binlerce kişi, başkent Addis Ababa'daki Meskeq Meydanı'nda toplandı.

Çiftçiler, süslü atlara binerek kalabalığın arasından şarkılar söyleyerek protestoya katıldı.

"Etiyopya'yı Kurtarmak için Yürüyeceğim" adıyla düzenlenen gösteride protestocular, "Etiyopya'nın birliğini fedakarlık yoluyla koruyacağız" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

"Teşekkür ederiz Erdoğan" sloganları

Protestocular, Etiyopya'nın müttefikleri Türkiye, Çin ve Rusya'nın liderlerinin fotoğraflarını taşıdı ve "Teşekkür ederiz Erdoğan" sloganları da attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile 1 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirmişti.

TPLF, siyasi çekişme içine girmişti

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.