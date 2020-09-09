Etiyopya'da Tigray eyaleti halkı sandık başına gitti

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde halk, federal hükümetin seçimleri erteleme kararına rağmen, yerel yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

Tigray eyaleti seçmenleri, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağustos ayında yapılacak seçimleri erteleme kararını çiğneyerek yerel yönetimi belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Eyalet yönetimi, federal hükümetin seçimleri erteleme kararının yasa dışı olduğunu savunuyor.

Ulusal Seçim Komisyonu ve Etiyopya Halkları Temsilcileri Meclisi ise Tigray eyaletindeki seçimin yasa dışı olacağını ve hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Başbakan Ahmed'in kararının yasa dışı olduğunu savunarak seçimlerin yapılacağını açıklamıştı.

TPLF ile Başbakan Ahmed'in hükümeti arasında ciddi siyasi krizi yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 16:34