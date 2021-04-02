Etiyopya'da vahşetin görüntüleri kuvvetli savaş suçunun delili

Ortaya çıkan vahşet görüntüleri Etiyaopya'da işlendiği idda edilen savaş suçunun delili olarak görülüyor.

CNN International ve Uluslararası Af Örgütünün ortak çalışmasıyla, ilk olarak mart ayında ABD'deki bir Tigray kanalında yayınlanan görüntünün 3 boyutlu modelleme vasıtasıyla Tigray eyaletinin Mahibere Dego bölgesinde kaydedildiği kanıtlandı.

Görüntülerde, silahsız kişilerin önce yan yana dizildiği, ardından uçurum kenarına götürülerek vurulduğu görülüyor.

CNN ekipleri, burada hayatını kaybeden ya da kaybettiğine inanılan 10 kişinin yakınlarıyla görüştü.

Mülakat yapılan bir kişi, görüntüde yer alan erkek kardeşini giydiği en son kıyafet sayesinde tanıdığını belirtti.

"Kurşunları boşa harcamayın"

Detaylı incelenen görüntülerde, silahlı kişilerin Etiyopya ordusunun üniformasını giydikleri ve Amharca konuştukları net şekilde anlaşılırken, askerlerin silahsız kişileri öldürürken birbirine "kurşunları boşa harcamamaları" tavsiyesinde bulundukları duyuldu.

Uçurumun kenarına götürülerek infaz edilen bu kişilerin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ilişkilerinin olup olmadığı bilinmezken, yerel sakinler ocak ayında bölgedeki evlerden 39 erkeğin toplanarak götürüldüğünü ifade etti.

Görüntüler, bölgede savaş suçu işlendiği iddialarına ilişkin en güçlü görsel delil olma özelliği taşıyor.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.