Etiyopya'daki yolsuzluk operasyonu büyüyor

Etiyopya'da başlatılan insan hakları ihlali ve yolsuzlukla ilgili soruşturmalar kapsamında aranan iki eski üst düzey güvenlik yetkilisi yakalandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, yolsuzlukla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde aranan Metaller ve Mühendislik Şirketi (METEC) eski Başkanı Tümgeneral Kinfe Dagnew, Sudan sınırından kaçmaya çalışırken yakalandı.

Etiyopya ordusuna bağlı Bilgi Ağı Güvenlik Ajansı eski Müdürü Tekleberhan Woldearegay da insan hakları ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ülkede 5 aydır devam eden soruşturmalarda yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri suçlamasıyla 63 kişi gözaltına alınmıştı.

AA