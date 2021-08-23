Etiyopya'dan yerli sosyal medya kararı

Etiyopya, Facebook, Twitter ve WhatsApp’a rakip olacak kendi ulusal sosyal medya platformunu oluşturmak için harekete geçtiğini açıkladı.

Devlet İletişim Güvenliği Ajansı, ulusal sosyal medya platformu oluşturulduktan sonra diğer uluslararası platformların yasaklanmasının planlanmadığını bildirdi.

Devlet İletişim Güvenliği Ajansı Genel Müdürü Shumete Gizaw, basına yaptığı açıklamada, “Hükümet, yerel sosyal medya platformunun Facebook, Twitter, Whatsapp ve Zoom’u yerini almasını istiyor.” dedi.

Shumete, özellikle Facebook'u Etiyopya hakkında gerçekleri anlatanların kullanıcı hesaplarını silmekle suçladı.

Etiyopya, geçen yıl Facebook ve WhatsApp'ı kapatmıştı

Uluslararası insan hakları grupları, geçen yıl hiçbir gerekçe göstermeden Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarını kapatan Etiyopya hükümetine sert eleştiriler yöneltmişti.

115 milyon nüfusa sahip Etiyopya’da yaklaşık 6 milyon Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde geçen yıldan bu yana ordu birlikleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor. Bu silahlı çatışmalar yüzünden binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Euronews