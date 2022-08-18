Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yorumları "ahlak dışı"

Seyoum, haftalık basın toplantısında, Ghebreyesus'un, Tigray'daki duruma ilişkin sık sık "ahlak dışı" yorumlarda bulunduğunu, sonuncusunun da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Ghebreyesus'un ırk kartını kullanıp dünyanın kuzeyindeki insanların sempatisini kazanmaya çalıştığını ifade eden Seyoum, bu şekilde yüksek pozisyondaki kişilerin partizan politikalar ortaya koymasının çirkin olduğunu dile getirdi.

Ghebreyesus, dün, gelişmiş ülkelerden hiçbirinin Tigray'daki insani kriz hakkında konuşmadığından şikayet ederek, "Belki de bunun sebebi, Tigray'daki insanların ten rengidir." ifadesini kullanmıştı.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) eski yöneticilerinden Ghebreyesus, bir dönem ülkede sağlık ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve ABD temsilcileri, hükümet ve TPLF arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.