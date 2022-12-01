Etiyopya: İç savaşın sona erdiği Tigray'a üç hattan yardım gidiyor
Etiyopya hükûmeti, iç savaşın sona erdiği Tigray'a üç hattan insani yardım gönderildiğini bildirdi.
Afrika 01.12.2022, 01:54
Etiyopya hükûmetince yapılan yazılı açıklamada Gondar, Kombolcha ve Semera hatları üzerinden Tigray'a yardım ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, bölgedeki sivillere yapılan yardımların uluslararası kuruluşlarla ortak organize edildiği, federal hükûmetin Tigray bölgesinde her anlamda insani yardım ulaştırmaya çalıştığı bildirildi.
Addis Ababa hükûmeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.
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