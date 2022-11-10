Etiyopya ile TPLF arasındaki silahsızlanma görüşmeleri uzatıldı

The Associated Press'in haberine göre, ay başında çatışmaların durması için imza atan taraflar, silahsızlanma ve diğer konuları görüşmek için toplandıkları Kenya'da görüşmeleri uzatma kararı aldı.

Pazartesi başlayan ve dün bitmesi planlanan müzakereler, silahsızlanma, Tigray'a temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gibi konular üzerine sürüyor.

Birleşmiş Milletler ve pek çok yardım örgütü zor durumdaki halka yardım ulaştırmak için Tigray'a erişim izni bekliyor.

Müzakerelere, Afrika Birliği (AfB) adına eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta başkanlık ediyor.

Etiyopya hükümeti ve TPLF, 2 Kasım'da, silahsızlanma, hukuk ve düzenin iyileştirilmesi ile insani yardımın sürdürülmesi konularında anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.