Etiyopya Meclisi tercihini yaptı

Etiyopya Federal Meclisi ve Halkların Temsilcileri Meclisi başkent Addis Ababa’da düzenlediği ortak oturumda beş yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mulatu Teshome’nin istifasını kabul ederek yerine oy birliğiyle tecrübeli diplomat Sahle-Work Zewde'yi makama getirdi. Etiyopya, kabinenin yarısını kadın isimlere teslim etmesinin ardından tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı görevini de bir kadına vermiş oldu.

Ülkesini daha önce Senegal, Cibuti ve Fransa 'da büyükelçi olarak temsil eden Zewde, Birleşmiş Milletler’de (BM) de yıllarca farklı pozisyonlarda çalıştı.

Başbakan Abiy Ahmed, yaklaşık bir hafta önce açıkladığı yeni bakanlar kurulunda da koltukların yarısı için kadın isimler atamıştı.

Etiyopya'da sembolik öneme sahip olan cumhurbaşkanı her altı yılda bir meclis tarafından seçiliyor.

Mulatu Teshome, Ekim 2013'te, Türkiye'de büyükelçilik görevini sürdürürken oy birliğiyle Etiyopya Cumhurbaşkanı seçilmişti. Teshome'nin görev süresinin dolmasına daha bir yıl vardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

