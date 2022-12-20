Etiyopya Merkez Bankası Tigray'daki faaliyetlerine yeniden başladı
Ülkenin kuzeyindeki iç savaş sebebiyle Tigray eyaletinde çalışmalarına ara veren Etiyopya Merkez Bankasının faaliyetlerine tekrar başladığı belirtildi.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, istikrarsızlık nedeniyle bankacılık hizmetlerinin durdurulduğu Tigray'ın Shire, Alamata ve Korum şehirlerindeki şubelerin yeniden faaliyete geçtiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Şubelerimizin yurt içi ve yurt dışı para yatırmaya ve gönderme işlemlerine başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bölgede istikrar sağlandıkça yeni şubelerin de hizmete gireceği kaydedildi.
Addis Ababa hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında, Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.