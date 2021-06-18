Etiyopya Müftüsünden Hedasi açıklaması

İdris, ülkesinin, Nil Nehri sularından faydalanma hakkına sahip olduğunu iddia etti.

Etiyopya basınındaki habere göre İdris, Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nil Nehri'nin bir kolunun Etiyopya'nın orta kesiminde doğduğunu belirten İdris, bu nedenle Etiyopya'nın da bu sulardan faydalanma hakkına sahip olduğunu savundu.

Etiyopya olarak Nil Havzası'ndaki ülkelerin zarar görmemesine dikkat ettiklerini kaydeden İdris, ülkesinin, Mısır ve Sudan'ın Nil sularından faydalanmasına engel olmadığının altını çizdi.

İdris, "Etiyopya'nın Nil Nehri'nden haklı bir şekilde yararlanmak istediğini" belirterek bunun adil bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

AA