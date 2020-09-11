Etiyopya, Nijerya ve Kenya'da Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Etiyopya'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 878 artarak 62 bin 578'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 974'e çıktı. Halen 37 bin 964 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü Etiyopya'da, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 640 olarak kaydedildi.

- Nijerya

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 433 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 197 artarak 55 bin 829'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1075'e çıktı. İyileşen hasta sayısı da 43 bin 810'a ulaştı.

Nijerya'da mayıs ayında görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından kapatılan uluslararası uçuşlar, 5 Eylül'den itibaren yeniden açılmıştı.

- Kenya

Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 285 Kovid-19 testi yapıldığını, ülkede vaka sayısının 143 artarak 35 bin 603'e ulaştığını belirtti.

Kenya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 612'ye yükseldiğini kaydeden Aman, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 47 olduğunu söyledi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 336 bini aştı, virüs nedeniyle 32 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA