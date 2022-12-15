Etiyopya'nın kuzeyindeki şehirlere yeniden elektrik verildi

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaleti, barış anlaşmasının ardından yeniden elektrik hizmeti almaya başladı.

Etiyopya Elektrik İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Mekele'nin ardından, Tigray'ın büyük çoğunluğuna elektrik hizmetinin yeniden verildiği belirtildi.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile hükümet güçleri arasında 2 yıl boyunca süren çatışmalardan ötürü elektrik, su, internet ve bankacılık gibi hizmetlerin verilemediği Tigray'da kasım ayında yapılan barış anlaşmasıyla hayatın normale döneceği açıklanmıştı.

Ay başında Mekele'ye yeniden elektrik verildi ancak bölgede halen internet erişimi bulunmuyor.

Tigray'ın yanı sıra Afar ve Amhara eyaletlerinde de zarar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.

Addis Ababa hükümeti ile isyancı TPLF arasında, Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.