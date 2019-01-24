Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde barış sağlandı

Etiyopya’nın en büyük eyaleti olan ve uzun süredir huzur bulamayan Oromiya, silahlı Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) ile barış anlaşması imzaladı.

Ülkedeki iktidar koalisyonu ortağı Oromo Demokratik Partisinin (ODP) yönettiği eyaletin yöneticileri, bölgede, akil adamların da katıldığı bir programla OLF ile barış anlaşması yaptı.

Anlaşmanın imza törenine Oromiya eyaleti adına Milkesa Mideksa, OLF adına ise hareketin lideri Davud Ibsa katıldı.

Bölge liderlerin yer aldığı barış forumunun ardından gelen anlaşma kapsamında her iki taraf da husumete son verilmesi ve akan kanın durması sözü verirken, OLF de silah bırakmayı kabul etti.

Grubun hükümet tarafından silahlı terör örgütü listesinden çıkarılması sonrası silah bırakmaya yanaşmaması bölgede huzursuzluğa yol açmış, ordu tarafından örgüte yönelik operasyonlarda 800’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

OLF üyeleri, eyaletin farklı bölgelerinde yapılan 18 banka soygununu tertip etmekle suçlanarak ülke basınında hedef gösterilmişti.

Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan OLF örgütü, hükümet tarafından Haziran 2018'de terör örgütü listesinden çıkarılmıştı.

OLF Başkanı Davud Ibsa ve grubun çok sayıda önde gelen ismi, geçen yıl eylül ayında ülkeye dönmüştü.

Kaynak: AA