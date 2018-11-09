Etiyopya polisi 200 kişilik toplu mezar buldu

Etiyopya polisi, ülkenin Somali ve Oromya bölgeleri arasındaki sınırın yakınında içinde 200 ceset olan toplu bir mezar bulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca yüz binlerce insan bölgedeki şiddet yüzünden yerinden oldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, mezarın, eski Etiyopya 'nın Somali bölgesinin eski başkanı Abdi Muhammed tarafından işlenen zulüm iddialarına başlatılan bir soruşturma sırasında bulunduğu bildirildi. Abdi Muhammed, etnik çatışmalara yol açtığı iddiasıyla yargılanmayı bekliyor.

Liyu polisi olarak bilinen kötü şöhretli bir bölgesel güvenlik gücü, Somalili ve Oromya bölgeleri arasındaki bölgede cinayet yapmakla suçlanıyor ve doğrudan bölge başkanına rapor veriyor.

Polis bulunan 200 cesedin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net