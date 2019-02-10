Etiyopya'da 3'lü zirve

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya'nın başkenti Addis Abab'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile Nil Nehri üzerindeki Hedasi Barajı konulu üçlü zirve düzenledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tamamlandığında Afrika'nın en büyük barajı olacak olan Hedasi Barajı inşasında yaşanan gecikmenin orduya ait şirket METEC'den kaynaklandığını ifade etmişti.

2011 yılında başlayan ve beş yıl içinde tamamlanması beklenen Hedasi Barajı projesinin halen bitirilememesinin sözleşmeyi üstlenen yerel şirketten kaynaklandığını ifade eden Ahmed, "Şimdiye kadar iki türbin bile yerleştirilemedi." diye konuşmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 16:46