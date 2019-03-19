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Etiyopya’da silahlı saldırı: 5 ölü

Etiyopya’da Batı Wollega bölgesinde silahlı kişiler sabah saatlerinde 5 kişiyi öldürdü.

Etiyopya’da silahlı saldırı: 5 ölü

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde ikisi yabancı uyruklu beş kişi, silahlı saldırıda öldürüldü.

Oromiya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin Batı Wollega bölgesinde silahlı kişiler sabah saatlerinde 5 kişiyi öldürdü.

Ölenlerin arasında iki yabancı ülke vatandaşının da olduğu belirtilirken, ölenlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Silahlı muhalif grup Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) konuşlandığı yerlerden biri olan Wollega'da düzenlenen saldırının sebebi henüz bilinmiyor. 

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