Etiyopya'da Tigraylı yolcuların başkent Addis Ababa'ya seyahatine izin verilmiyor

Addis Ababa merkezli haber sitesi Addis Standard'ın haberinde, Tigray'ın başkenti Mekelle'den Addis Ababa'ya gitmek isteyen yolcuların uçaklara alınmadığı ifade edildi.

Federal polisin hiçbir açıklama olmadan 16 ila 64 yaşındaki kişilerin uçağa binişine müsaade etmediği aktarıldı.

Sadece tıbbi gerekçelerle uçaklara binişe izin verildiği bilgisine yer verilen haberde, 6 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlamaların Addis Ababa'dan Tigray'a yapılan uçuşlarda ise uygulanmadığı kaydedildi.

Tigray televizyonuna açıklama yapan yerel yetkililer, yasağa ilişkin federal hükümetle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Uçuşlar yeniden başlamıştı

Kasım 2022'de yapılan barışın ardından hayatın normale dönmeye başladığı bölgede 2 hafta önce uçuşlar yeniden başlamıştı.

Elektrik ve telefon gibi temel hizmetlerin de yeniden sağlandığı Tigray'da binlerce kişi ayrı kaldıkları ailelerine kavuşmak için bölgeye seyahat etmişti.

Ulusal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, on binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.

Çatışmalar, yaklaşık 2 yıl sonra barış anlaşmasıyla son bulmuştu.