Etiyopya’dan Körfez’e işçi açılımı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, Körfez ülkeleri ve Ürdün’e işçi göndermek için yasal düzenleme yaptığını açıkladı. Çarşamba günü onaylanacak düzenlemeyle Etiyopyalı işçilerin Ortadoğu’da çalışma imkanı bulacakları bildirildi.

Ekonomik krizin yaşandığı Etiyopya’da iş sorununun söz konusu olduğu belirtiliyor.

Daha önce işçilerinin kötü muamele görmemesi için yurtdışına göndermeyi yasaklayan Etiyopya, beş sene sonra işçilerin yeniden yurtdışına çıkışlarına izin veriyor.

Haziran ayında Başbakan Abiy Ahmed, Suudi Arabistan’a giderek Etiyopyalı mahkumların serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Eritre ile 20 yıldır yaşanan çatışmaların ardından da Etiyopyalı yöneticiler ilk olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net