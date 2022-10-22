Etiyopyalı isyancılar, barış müzakereleri öncesi 9 binden fazla esiri serbest bıraktı
İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) 24 Ekim'de planlanan barış görüşmeleri öncesi 9 binden fazla esiri serbest bıraktı.
Afrika 22.10.2022, 12:55
TPLF'ye bağlı Tigrai televizyonunun haberine göre, esir tutulan 9 binden fazla Etiyopyalı ve Eritreli asker, çıkan afla dün serbest kaldı.
Askerlerin sevinç gösterilerinin paylaşıldığı haberde, özgürlüğüne kavuşanlar arasında yaklaşık 500 kadının olduğu aktarıldı.
Etiyopya hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Afrika Birliği öncülüğünde 24 Ekim'de yapılacak barış görüşmeleri daha önce lojistik nedenlerden ötürü yapılamamıştı.
Müzakerelerde, Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın ara bulucu olması planlanıyor.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.
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