Etnik çatışmalar nedeniyle Nijerya'da 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ebonyi eyaletine bağlı Ohaukwu bölgesinde Effium ve Ezza Effium etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin de ateşe verildiği çatışmalarda bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Ebonyi eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

AA