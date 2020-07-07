Fas, BAE ve Cezayir'e büyükelçi atadı

Fas yönetimi, diplomatik ilişkilerde gerginlik yaşadığı Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yeni büyükelçi atadı.

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed'in 19 ülkeye yaptığı yeni büyükelçi atamasında Cezayir ve Abu Dabi de yer aldı.

Açıklamada, Abu Dabi Büyükelçiliğine Muhammed Hamzavi'nin, Cezayir Büyükelçiliğine ise Muhammed Ayet Vali'nin atandığı ifade edildi.

- Fas ile BAE ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz

Körfez krizinde tarafsız kalmayı tercih ederek arabuluculuk teklifi yapan Fas ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında krizin patlak verdiği 2017'den bu yana soğuk rüzgarlar esiyordu.

BAE'nin Rabat Büyükelçisi Ali Salim el-Kabi'nin Nisan 2019'da, "Abu Dabi'den gelen acil talep doğrultusunda" Fas'tan ayrıldığı iddia edilmişti.

Fas yerel basını da geçen mart ayında, BAE'nin Rabat'a bir yıl boyunca büyükelçi atamaması üzerine Fas'ın Abu Dabi Büyükelçisi ile 2 konsolosu ülkeye geri çağırdığını ileri sürmüştü.

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas konsolosu Ahradan Butahir'in konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri 13 Mayıs'ta sosyal medyada yer almıştı.

Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Faslı konsolosun bu sözleri Cezayir'de tepkiyle karşılanmış, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükseltmiş ve Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Cezayir, 9 Haziran'da Ahradan Buhatir'in ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 14:04