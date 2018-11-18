Fas'ın çağrısına Cezayir'den cevap gelmedi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Fas'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Buteflika, Fas Kralı 6. Muhammed'e ülkesinin bağımsızlık günü münasebetiyle gönderdiği mesajda, komşusu Fasla saygıya dayalı ilişkilerini pekiştirmeyi istediğini kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağları ile kardeş halklar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin kararlılığını vurgulayan Buteflika, böylece Fas ve Cezayir'in gelişim, esenlik ve refah içinde yaşamaya yönelik isteklerine hizmet edilebileceğini ve aralarındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin güçlenebileceğini aktardı.

Buteflika, mesajında, Fas Kralı'nın daha önce iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başlaması çerçevesinde yaptığı davete yer vermedi.

Fas Kral 6. Muhammed, 6 Kasım'da, "Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması" yönünde Cezayir'e çağrıda bulunmuştu.

Cezayir yönetimi, şu ana kadar söz konusu davete herhangi bir cevap vermezken, yerel basın, Fas'ın bu daveti arkasında siyasi bir manevranın olduğunu öne sürüyor.

Cezayir-Fas arasında yaşanan gerginlik

Cezayir ile Fas arasındaki ilişkiler, bir süredir "soğuk" ve "gergin" olarak tanımlanıyor. Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hâlâ devam ediyor.

Ayrıca Fas'ın, Marakeş kentindeki terör saldırısının ardında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlaması, Cezayir'in de buna cevaben Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatması hissedilen gerginliğin başlıca sebepleri arasında sayılıyor.

AA