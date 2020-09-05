Fas'ın, Libyalı taraflar arasında yürütülen müzakerelere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor

Libya Devlet Yüksek Konseyinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya hükümetini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'ni (TM) temsil eden komitelerin şu an Libya kriziyle ilgili bazı konuları müzakere etmek için Fas'ta toplantılar düzenlediğini söyledi.

Yetkili, komitelerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Fas'ın Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve TM Başkanı Akile Salih'i ülkede ağırlayabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili Fas ve Libya yönetimlerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve TM Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA