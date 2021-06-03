Fas-İspanya krizinde yeni gelişme

Fas Kralı 6. Muhammed, hükümetine yasa dışı şekilde İspanya'da bulunan ve başında ebeveynleri olmayan tüm Faslı çocukları geri alması talimatını verdi.

Salı günü yapılan açıklama geçtiğimiz ay binlerce kişinin Kuzey Afrika'dan İspanya'ya geçmesi ve bu durumun iki ülke arasında ciddi bir diplomatik çatışmaya dönüşmesi sonrasında geldi.

Fas dışişleri ve içişleri bakanlarının açıklamalarında hali hazırda AB ülkeleri ile 18 yaşından küçüklerin geri dönüşü için çalışmalar yapılmakta olduğu ve bazı ülkelerdeki prosedürler gereği işlemlerin yavaş ilerlediği kaydedildi.

Bu açıklamanın ve talimatın İspanyol medyasında yer alan 'Fas var olan antlaşmalara rağmen yasa dışı göçmenlerini geri almıyor' haberlerine yanıt olduğu düşünülüyor.

Fas'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin çoğu deniz üzerinde veya karada yakalanarak Fas'a hemen iade ediliyor ancak bazen ebeveynleri yanında olmayan çocuklar kimlikleri tespit edilemediği ve yalnız başlarına geri gönderilemeyecekleri için İspanya'daki göçmen kamplarında büyük zorluklar yaşıyorlar.

Kaynak: Euronews