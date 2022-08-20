Fas Kralı 6. Muhammed 542 kişiyi affetti
Genellikle ulusal ve dini bayram günlerinde af kararları çıkaran Fas Kralı 6. Muhammed, "Kral ve Halk İhtilali" günü dolayısıyla toplam 542 mahkum ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı.
Afrika 20.08.2022, 00:04
Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet affının 433 mahkum ve 109 tutukluyu kapsadığı ifade edildi.
Kral 6. Muhammed, genellikle ulusal ve dini bayram günlerinde af kararları çıkarıyor.
Fas'ta her yıl 20 Ağustos'ta "Kral ve Halk İhtilali" kutlamaları yapılıyor.
Kaynak: AA
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