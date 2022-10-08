Fas Kralı 6. Muhammed'den Mevlit Kandili affı
Fas Kralı 6. Muhammed, Mevlit Kandili vesilesiyle hükümlü 672 kişiyi affetti.
Afrika 08.10.2022, 22:16
Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Mevlit Kandili vesilesiyle aldığı kararla, çeşitli suçlardan hükümlü 672 kişinin affedildiği ve cezalarında indirime gidildiği bildirildi.
Açıklamada, aftan yararlanan mahkumlardan 155'inin serbest bırakıldığı, 517'sinin ise cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.
Fas Anayasası'nın 58. maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor. Ülkede gelenekselleşen Kral affı, bazı mahkumların tamamen serbest bırakılmasını, bazılarının cezalarının hafifletilmesini öngörüyor.
Kaynak: AA
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