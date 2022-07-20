Fas, orman yangınlarının pençesinde

Fas'ın kuzeyindeki El-Araiş, Vezzan, Taza, Tatvan ve Şafşavan kentlerinde geçen haftanın başından bu yana çıkan 6 orman yangını "ülke tarihindeki en büyük yangınlar" olarak değerlendiriliyor.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yanı sıra ordu ve jandarma birliklerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 1156 ailenin tahliye edildiğini, 420 kişiye de ilk yardım hizmeti verildiğini belirtiyor.

"Ülkede çıkan yangınlar türünün en büyüğü"

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Muhammed Sadiki'nin El-Araiş bölgesini ziyareti sonrası bakanlıktan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bir hafta içinde yangınlardan etkilenen alanın 9 bin 200 hektar olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde 13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda zarar gören bu alanın 7 bin 800 hektarlık kısmının Suk el-Kılle köyüne ait olduğu kaydedildi.

Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, 17 Temmuz'da Fas haber ajansı MAP'a bağlı M24 kanalına yaptığı açıklamada, "Ülkede çıkan yangınlar türünün en büyüğü." ifadelerini kullandı. Assali, yangını kontrol altına almak için sahada 1200'den fazla personelin çalıştığını söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Taza kentindeki yangınlara müdahale için Canadair tipi 2 uçak, 12 tanker, 12 nakliye aracı ve ambulansın tahsis edildiği belirtildi.

El-Araiş'de yangın söndürme uçaklarının 48 saat boyunca 34 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Yangınların nedenleri

Fas'taki yangınlarda, bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların ve doğudan esen kuvvetli rüzgarların etkili olduğu ifade ediliyor.

Ülkedeki orman yangınlarının çıkış nedeni hala tam olarak bilinmese de insan faktörü üzerinde duruluyor. Ülkede son günlerde hava sıcaklığı 45 dereceleri bulurken, olağanüstü kuraklık ve benzeri görülmemiş bir su sorunu yaşanıyor.

Yetkililer, yangınların çoğunun kasıtlı veya kasıtsız insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.

2021'deki orman yangınları

Fas, 2021 yılında da yaklaşık 435 orman yangınına tanık oldu.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansına göre, 2021'deki yangınlarından 3 bin 64 hektar alan etkilendi.

Ajans, 2021'de bir önceki yıla göre yangın sayısında yüzde 15, yanan alan miktarında da yüzde 45 düşüş yaşandığını kaydetti.

Ülkenin kuzeyi orman yangınlarından en çok etkilenen bölge olarak kabul ediliyor. Ülke çapında 2021 yılında çıkan 117 orman yangınının yüzde 27'si kuzey bölgelerinde gerçekleşti.

2021 yılı içerisinde kuzey bölgelerinde yangınlardan etkilenen alan 1577 hektar olarak kaydedildi. Bu da ülke genelinde yangından etkilenen alanın yüzde 51'ine tekabül ediyordu.

Yangınları önleme programı

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanlığının 2022 bütçesine göre, hükümet bir yangın önleme programı onayladı.

Ulusal Su ve Orman Ajansı, bu program için 133 milyon dirhem (12,77 milyon dolar) bütçe ayırdı. Ajans ayrıca bu kapsamda "ormanları koruma çalışmaları, yangın söndürme ekipmanlarının bakımı, su noktalarının hazırlanması, orman yollarının açılması, gözetleme kulelerinin kurulması ve bakımı" başta olmak üzere birçok pratik önlemi onayladığını duyurdu.

Söz konusu program, "yangın tehlikeleri konusunda farkındalık oluşturmak, birincil müdahale ekipmanının edinilmesi ve yangın çıktığında izleme ve uyarma konusunda seferberlik" konularını içeriyor.

Fas'ın yüz ölçümünün yüzde 12'sini kapsayan ormanlarda her yıl yangınlar yaşanıyor. Bu yılın başından 13 Temmuz'a kadar ülke, yaklaşık 165 orman yangınına tanık oldu.