Fas siyaseti değişimin eşiğinde

Ülkede yeni hükümetin Milli Bağımsızlar Birliği tarafından kurulması beklenirken, önceki seçimlerden birinci parti olarak çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (PDJ) ise 13 milletvekili çıkararak sekizinci sıraya geriledi.

Uzmanlar, 8 Eylül seçimleri sonrasında kurulacak, uyumlu ve siyasi çekişmelerin olmadığı bir hükümetin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Belirsiz bir gelecek

Gazeteci ve araştırmacı Yunus Miskin, AA muhabirine, Milli Bağımsızlar Birliğinin seçimlerden ilk kez birinci parti olarak çıkmasının belirsizliğe yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

1970'li yıllarda kurulan Milli Bağımsızlar Birliğinin ülkedeki "idari partilerden" olduğunu söyleyen Miskin, partinin doğasının bilinmediğini ifade etti.

Miskin, idari partilerin Fas'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana devlete kadro sağlamak, talimatlar doğrultusunda hareket etmek ve Fas'taki siyasi partilere denge oluşturmak için kullanıldığına dikkati çekti.

Milli Bağımsızlar Birliğinin yeni kurulacak hükümetteki yerinin "hükümet için yeterli sayıyı bulmak, yeni yetenekleri kendi bünyesine almak ve bir tür parti kimliği inşa etmek" olduğunu söyleyen Miskin, Milli Bağımsızlar Birliğinin liderliğine Aziz Ahnuş'un geçmesinin ardından partide belirsizliğin iki katına çıktığını kaydetti.

Siyasette değişen dengeler

Miskin, hükümet kurma avantajı elde eden Milli Bağımsızlar Birliğinin gücünün, parti üyelerinin teknik yeterliliklerinde, özellikle de planların ve projelerin iyi bir şekilde uygulanmasını sağlayan ekonomik alanlardaki yeterliliklerinde yattığına dikkati çekti.

Partinin aynı zamanda iş adamlarına ve yatırımcılara yönelik bir cazibesi olduğunu belirten Miskin, iş dünyasının parti sayesinde yönetimle etkili bir iletişim kanalı yakalayabileceğini vurguladı.

Milli Bağımsızlar Birliğinin zayıf yanlara değinen Miskin, partinin toplum içerisinde gerekli geniş tabana ulaşmada eksikliğinin bulunduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Bağımsızlar Birliğine siyasi olarak yakın sendikalar hiç olmadı. Partinin aynı zamanda etkili bir kadın ve gençlik kolları bulunmuyor. Partinin ayrıca toplum içinde etkili meslek yapılanmaları da bulunmamakta."

Partinin sokaktaki herhangi bir hareketle veya toplumsal öfkeyle yüzleşmesinin çok zor olduğunu vurgulayan Miskin, hükümet liderliği döneminde halkı politikalar konusunda ikna edebilecek güçlü bir siyasi söylemin eksikliğinin de varlığını koruduğunu anlattı.

Kadı İyaz Üniversitesi Anayasa Profesörü Abdurrahim Allam, Milli Bağımsızlar Birliğinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile uyumlu çalışacağını böylece hükümeti yönetme işini kolaylaştıracağını ifade ederek, bir önceki yönetimde bu iki parti arasında olumlu bir çalışma ortaklığı olmadığını söyledi.

Bağımsızların hükümeti yönetimde uyum düsturuyla idare edeceğini belirten Allam, önceki iki dönem boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir tecrübeye ulaşıldığını sözlerine ekledi.

Seçim vaatleri yerine gelmeyebilir

Uzmanlar, partinin seçim döneminde çok fazla vaatte bulunduğu, hükümeti yönetecek gücü elde etmesine rağmen mevcut durumda bu vaatlerin yerine getirilmesinin güç olduğu şeklinde değerlendirmeler yapıyor.

Konuyla ilgili olarak Allam, "Milli Bağımsızlar Birliği, seçim sürecinde verilen vaatleri, ülkenin ekonomik olarak kötü durumda olduğu düşünülürse, önümüzdeki dönemde yerine getiremeyecek." diye konuştu.

Fas'ta siyasi dengeleri değiştiren seçimler

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, İçişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamayla resmi ve kesin sonuçları duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Milli Bağımsızlar Birliği 102 milletvekili çıkararak seçimlerin galibi olurken Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisi 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Meclise 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm altıncı sıraya yerleşti.

Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı PDJ ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya geriledi.